Gaziantep Çalmayı Bilmediği Bağlamanın 27 Yıldır İmalatını Yapıyor

Çalmayı bilmediği bağlamanın 27 yıldır imalatını yapıyor

Gaziantep'te yaşayan 27 yıllık bağlama ustası Enver Aslanyürek (57), imalatını yaptığı bağlamaları çalmayı bilmiyor. Aslanyürek, bağlama çalmayı öğrenmek istediğini fakat yapmaktan öğrenmeye fırsat bulamadığını söyledi.

Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde çeyrek asrı aşkın süredir bağlama imal eden ve tamiratını yapan Enver Aslanyürek, yaptığı bağlamaları çalamıyor. Aslanyürek, Anadolu ezgilerinin en önemli müzik aleti olan bağlamanın çalması kadar yapmasının da ustalık istediğini söyledi. Bağlama imal eden ustaların hemen hepsinin çalmasını bildiğini ve imal sonrası bağlamanın kalitesini çalarak test ettiklerini ifade eden Aslanyürek, kendisinin ise bağlamadan iyi ses gelip gelmediğini teknesine vurarak anladığını dile getirdi.

'YAPMAKTAN ÇALMAYA FIRSAT BULAMADIM'

İşlerinin yoğun olmasından dolayı bağlama çalmayı öğrenemediğini ifade eden Enver Aslanyürek, 27 yıldır bağlama ustasıyım ama çalmasını bir türlü öğrenemedim. Bağlamayı yapıyorum. Yaparken zevk alıyorum, öğrenmeyi de istiyorum ama yapmaktan öğrenmeye fırsatım olmadı. Tam elime alıp şunu öğreneyim diyorum ama ya müşteri geliyor ya da işler o an yoğun oluyor. O zaman da bağlamayı geri bırakıyorum. Bir daha da elime alamıyorum dedi.

Kaynak: DHA