GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

10.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:18

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kentin işlek noktalarında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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