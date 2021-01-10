GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kentin işlek noktalarında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş