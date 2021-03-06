GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

06.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:59

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaş çarşı, pazar gezerken, parklarda oturarak açık havanın tadını çıkardı.

Trafikte de yoğunluk gözlemlenirken, otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Esnafta uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı.

GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:00:40. #1.14#
title