Gaziantep Büyükşehir Mehmetçiğin Yanında!

Ateş hattında vatani görevini yapan Mehmetçiklere destek veren Büyükşehir, askerlerin daha rahat bir ortamda görevini ifa edebilecek bir ortam oluşturmak için gece gündüz durmadan çalışıyor.

Suriye sınırından gelebilecek tehlikelere karşı kentin sınır güvenliğini sağlayan karakolların ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, 2017 Haziran ayından bu yana çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda; Karkamış ilçesine bağlı Köprü Batı Karakolu, Beşkılıç Karakolu, Oğuzeli ilçesindeki Süleyman Kalaycı Karakolu, Şehit Fevzi Karakolu, Yalçın Nane Karakolu, Ermiş Karakolu, Kilis iline bağlı Afrin Karakolu, Kilis Gülbaba Mevkii Şerif Kaya KKarakolu, İlhami Hardal Karakolu, Saatli Karakolu ve Darmık Karakolu'nun bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Gelen talepler çerçevesinde çalışmalara yön veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı sınır karakollarında er ve erbaş WC ve lavaboları, duşları, çamaşırhane, komutan banyoları, mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve kilerler yaptı.

Islak zeminlerde duvar fayansları ve yer seramikleri yenilendi, mutfaklarda tabanlar mermer duvarlar fayans yapıldı. Karakollarda sıva boya işleri yürütüldü, kapılar yenilendi. Komutan odalarındaki duşa kabinler değiştirildi. Bazı duvarların yıkım işleri bitirildi

Tuvaletteki pisuarlar, lavabolar, bataryalar, aynalar, duş perdeleri ve duş armatürleri değiştirildi. Mutfakta doğalgaz tesisatlarının yanı sıra kalorifer peteklerinin bağlantıları yenilendi. Kablo tesisatları, elektrik pano, şalterlerle elektrik, telefon ve internet prizleri yenilendi, aydınlatma armatürler değiştirildi.