Gaziantep, Büyükşehir'le dijitalleşiyor

07.10.2019 13:57

1'inci Organize Sanayi Bölgesi girişine konumlandırılan Vodafone Business Dijitalleşme TIR'ın Açış Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vodefone ile birlikte önemli sosyal projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

BAŞKAN ŞAHİN, AKILLI ŞEHİRLERİ ANLATTI

Şahin, "Ulaşımla ilgili metropollerin en büyük sorunu insanların bir yerden bir yere giderken harcadığı zamandır. Bunun yanı sıra bir taraftan akaryakıt bir taraftan da stres insanı yoruyor. İnsanlar akıllı ulaşımla işini kolaylaştırmak istiyor. Güneş, rüzgâr, jeotermal ve Hidroelektrik Santralleri (HES) gibi yenilenebilir enerjiyle akıllı enerji zamanla güçlendirmek gerekiyor. Akıllı eğitimle bütün bilgilerin dijitalleşiyor, yaşanılan sorunu çözme kapasitenizi artırmanız gerekiyor. Ne yaparsanız yapın hangi projeyi hayata geçirirseniz geçirin güvenliği sağlayamazsanız kendi kurumsal altyapınızı dijitale dönüştüremezseniz istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Bu noktada yerel üretim çok önemli, başkalarının teknolojisini almak işin en kolayı, ama kendi siper güvenliğiniz, ülke güvenliğiniz, kurum güvenliğiniz, fabrika güvenliğiniz, belediye güvenliğiniz için akıllı güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Dijitalleşme ticarette en önemli alan olarak karşımıza çıkıyor e-ticarette kendimizi geliştirmemiz rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. Artık şehirler yarışıyor, toplumlar ve bireyler yarışıyor. Kim bu yarışta önde olmak istiyorsa bu rekabeti yönetmesi lazım" dedi.

GAZİANTEP ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİRDİR

Başkan Fatma Şahin, şöyle devam etti: "Bulunduğumuz coğrafyanın çevresinde onca savaş var ve buna rağmen 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 150 fabrika bitirdik. Bu başarı bizim şehrimizin erdemini ve faziletini gösteriyor. Dolayısıyla Gaziantep çok özel bir şehirdir. Gaziantep, kalkınmayı, istihdamı, ihracatı, ticareti ve e-ticareti kendine model edinmiş bir şehirdir. Gaziantep'in özel sektörü at başı olarak gidiyor. Bize düşen görev özel sektörü desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda Dünya'nın 10'uncu ekonomisine ulaşacağız. Kentin etrafında yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen Gaziantep hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Gaziantep'in tarihi bize bu misyonu veriyor. Akıllı şehir ve güvenli şehir gibi şehrin yükselmesini gerçekleştirecek hedeflerimizle mutlu bir şehir oluşturacağız. Mutlu bir şehir olmak için bugün paydaşlarımızla birlikte gücümüzü birleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi, Dünya'da bahsi geçen en büyük çevre projesidir. Gaziantep olarak, bu projeyi hayata geçiren şehirlerin önünde geliyoruz. Burada yapılan işlerin yıllar öncesinde Şehitkâmil Belediyesi'nde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Büyükşehir olarak ilaçları ve yağları ayrı topluyoruz. Çünkü bir damla yağ suya girdiği zaman ne kadar zarar verdiğinin bilincindeyiz. Geri dönüşümün ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Her şeyin başında organik ve inorganikleri geri dönüşüm olarak ayırmak çok önemlidir. Kurduğumuz sistemlerle yeni teşvik modelleri getirdik. Örneğin, geri dönüşümü mümkün atıklarının, imal edilen atık otomatlarına atılması halinde seyahatte indirimler yapıyoruz. Hem sıfır atık hem de çevre projelerinde bütün birimlerimizle yanınızdayız. Sıfır atık ve e-dönüşüm projeleriyle ilgili de desteğimizi vermek için burada bulunmaktayız."

Kaynak: Bültenler