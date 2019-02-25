Gaziantep Büyükşehir'e 164 Ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin projelerinin 2014-2018 yılları arasında 164 ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıkalamaya göre, 2014-2018 yılları arasında ulusal ve uluslararası 164 ödüle layık görülen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gazi şehri gururlandırdı.

Sürdürülebilir enerji dalında, Avrupa Konseyi Parlamentosu tarafından verilen "Europe Prize" ödüllerinde, 2016 yılında ikinci aşama olan "Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü"nün ve 2017 yılında üçüncü aşama olan "Avrupa Şeref Plaketi" ödüllünün sahibi olan belediye, bu sene de büyük ödül olan "Europe Prize" ödülüne başvurdu.

Enerji verimliliğine yönelik yürüttüğü çalışmalarıyla hizmet binası "Yeşil Bina Sertifikası"nı almaya hak kazanan belediye, Biyogaz Tesisi Projesi ile de Uluslararası İdealkent Ödülleri'nde "sürdürülebilir enerji" dalında ödül kazandı.

Cumhurbaşkanından ödül

Belediyenin sağlıkla ilgili yatırımları ve projeleri, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nda, "Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi"yle dereceye girmeyi başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ikincilik ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Eski adliye binasının sanat merkezine dönüştürülmesine yönelik proje ise "Sign of the City Awards" Gayrimenkul Yarışmasında "En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi" kategorisinde ödül kazandı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi "2015 Yılı Ulusal Destinasyonu" ödülüne sahibi olan belediyenin, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, Dünya Kent Parkları Birliği Uluslararası Büyük Kent Parkları Ödülü çerçevesinde "dünyanın en kıymetli parkı" seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınlara ve çocuklara dönük çalışmaları dolayısıyla İtalya'nın en yüksek devlet nişanı olan İtalya Cumhurbaşkanının himayesindeki "Minerva Anna Maria Mammoliti" ödülünü aldı. Şahin yine "Golden City Awards 2016 En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülünün de sahibi oldu. Bu ve buna benzer birçok ödülü kente kazandıran belediye, 4 yılda aldığı 164 ödülle adından söz ettirmeyi başardı.

Asya Belediye Başkanları Forumu ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının başkanlığını yürüten Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) dönem başkanlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA