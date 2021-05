Gaziantep Büyükşehir'den İsrail'e ortak kınama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Mayıs Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak'ın başkanlığında toplandı. Meclis'te Mescid-i Aksa'ya dönük İsrail saldırılarına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının mutabık kaldığı ortak bildiri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Halil Uğur tarafından okundu.

"Büyükşehir olarak her koşulda bu zulmü kınıyoruz"

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınayan ortak bildiriyi mecliste okuyan Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Halil Uğur, İsrail'in Ramazan ayı içinde başlayan ve bugüne kadar birçok kez tekrar eden Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik şiddete, baskı ve en temel haklardan olan ibadet özgürlüğüne yönelik baskıların boyutlarının artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Uğur, yayımlanan ortak bildiride, "Dinler için ortak mukaddes mekan olan Mescid-i Aksa ve çevresinde, asla görmek istenmeyen, görevi asayişi sağlamak olan güvenlik güçlerinin, sorumluluklarının aksine gaz, ses bombaları, plastik mermilerle gerçekleştirdikleri saldırılar neticesinde içlerinde yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu masum Filistin halkı hayatını kaybetmiş, zararlar görmüş, yaralanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi olarak her şartta bu zulmü bu hukuksuzluğu, bu aykırılığı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, bölgedeki eylemlerinin hukuk dışı olmanın dışında gayri insani olduğunun altını çiziyoruz. Filistin halkı, nesiller boyu hayatlarını sürdürdüğü evlerinden çıkarılmakta, hanelerinden tahliyelere zorlanmaktadır. Bu konunun tamamıyla insanlık dışı olduğunu yüksek sesle belirtiriz. Birleşmiş Milletler 'in (BM) yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekanların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini tekraren hatırlatmak isteriz. İnsana karşı zulmün olduğu her yerde ortak bir sağduyuya, kararlılığa her zamandan çok ihtiyaç olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyaya çağrı yaptılar

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin daha önce aldığı karara vurgu yapılan açıklamada, "Mahkeme Filistin'in 1967 sınırlarındaki topraklarını kapsayacak şekilde, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için yargı yetkisine sahip olduğuna hükmetti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bu hükmü açıkça hatırlatırız. UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun sesine kulak vererek, vakit kaybetmeksizin, nihai bir sonuçla harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in haklı duruşuna, koruma ve korunma hakkına yönelik İsrail'in haksız, insanlık dışı eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman tepkimiz açıktır. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini, tüm mazlumların her daim savunucusu olmuş, sesini dünyaya duyar mı? Milli vicdanımızın da sesiyle, her daim savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı