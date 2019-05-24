Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sergilenen Hacivat Karagöz Gölge Oyunu'nda çocuklara, aile sevgisi, büyüklere saygı, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi sosyal hayatı düzenleyen birçok manevi değerler anlatılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karagöz oyunu, ramazan boyunca gündüz okullarda, akşam millet kıraathanelerinde, hafta sonunda ise çocuk kütüphanelerinde ve müzelerde sahneleniyor. Gölge oyunuyla bu güne kadar 13 bin 500 çocuğa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, ramazan sonuna kadar Hacivat Karagöz Gölge Oyunu'nu 30 bin çocukla buluşturmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hayali Ahmet Aksoy'un sunduğu oyunlarla hoşça vakit geçiren çocukların sevinci gözlerine yansıyor.

Hayatında ilk kez Hacivat Karagöz Gölge Oyunu izlediklerini söyleyen çocuklar, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA