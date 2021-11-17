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Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ödül

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması"nda sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı ödüle layık görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması"nda sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Başkan Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, ödül almanın gururunu yaşadığını ve ödülle birlikte gençlere yapılan yatırımların taçlandırıldığına dikkati çekti.

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