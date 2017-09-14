Gaziantep Büyükşehir Belediyesine "Diş Tedavisi Ödülü"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Hastanesi Diş Polikliniğinde görev yapan Dr. Elif Tolay, diş yapısı bozuk Hatice Pirbudak'a uyguladığı tedaviyle kurumuna ödül kazandırdı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastane bu yıl 3. düzenlenen Türkiye Genç Diş Hekimleri 2017 DentGroup Vaka Yarışması'na, diş hekimi Elif Tolay'ın uyguladığı tedaviyle başvurdu.



Akademik düzeydeki ve DentGroup bünyesindeki diş hekimlerinden oluşan 15 kişilik jüri heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Diş Polikliniğinde tedavi edilen bu durumun Türkiye'de en başarılı diş tedavisi yapılan ilk 10 vakası arasında olduğuna karar verdi.



İstanbul'da düzenlenen törende uyguladığı diş tedavisi yöntemi hakkında brifing veren Tolay, bu başarısıyla Türkiye 8. plaketi ve ödülünü aldı.