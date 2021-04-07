Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık eğitimi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık eğitimi

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İslahiye Belediyesi iş birliğiyle belediye personeline sıfır atık eğitimi verildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İslahiye Belediyesi iş birliğiyle belediye personeline sıfır atık eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli çevre mühendisi Mehmet Kılıç, belediye personeline sıfır atık eğitimi verdi.

Belediye Konferans Salonundaki Kılıç, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesinin sağlanması konusunda bilgiler aktardı.

Kılıç, atıkların ayrıştırılmasında toplumsal bilinçlendirmenin ve çocuk yaşta verilen eğitimlerin önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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