Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deprem ve afetlere karşı eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentteki 9. sınıf öğrencilerine yönelik deprem ve afetlere karşı eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı kentte olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda ilk olarak İslahiye ilçesindeki 9. sınıf öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi. Seminerde katılımcılar, afet hazırlıkları, afette doğru davranış ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Seminere İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin de bulundu.

Eğitimlere Nurdağı ilçesindeki seminer ile devam edileceği belirtildi.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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