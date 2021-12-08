Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deprem ve afetlere karşı eğitim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deprem ve afetlere karşı eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deprem ve afetlere karşı eğitim
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentteki 9. sınıf öğrencilerine yönelik deprem ve afetlere karşı eğitim veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentteki 9. sınıf öğrencilerine yönelik deprem ve afetlere karşı eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı kentte olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda ilk olarak İslahiye ilçesindeki 9. sınıf öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi. Seminerde katılımcılar, afet hazırlıkları, afette doğru davranış ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Seminere İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin de bulundu.

Eğitimlere Nurdağı ilçesindeki seminer ile devam edileceği belirtildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi

İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title