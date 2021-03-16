Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Nizip'e yüzme havuzu
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Nizip'e yüzme havuzu

16.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:50
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Nizip'e yüzme havuzu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete alındı.

Yapımı tamamlanarak ilçe halkının hizmetine açılan havuzda incelemelerde bulunan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Sarı, Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Havuzun Fırat Mahallesi'ndeki 2 bin 300 metrekarelik alan üzerine inşa edildiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"İçerisinde fitness salonu, soyunma odaları, mescit, tuvalet, banyo ve teknik odaların yer aldığı yarı olimpik yüzme havuzumuz, yaz ve kış aylarında kullanabilecek şekilde dizayn edilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetimizden faydalanacak olan vatandaşlarımız, yaz aylarının o sıcak günlerinde yüzerek serinleme, kışın da spor amacıyla yüzmeyi geliştirmek isteyenlerin ihtiyacını karşılayacak. Bu güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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