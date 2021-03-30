Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı
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Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı

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Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan iş birliği protokolü kapsamında Meyve Fidan Üretim Eğitimi ve Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimleri başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan iş birliği protokolü kapsamında Meyve Fidan Üretim Eğitimi ve Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimleri başladı.

İstihdamın korunması, artırılması, kadınların, gençlerin, uzun süreli işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren gruplara yönelik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı iş birliği protokolü gereğince Meyve Fidan Üretim Eğitimi ve Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimleri verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi ile Şahinbey Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen eğitimler, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Eğitimlerde verilen kurslarla, kooperatifçiliğin yaygınlaşması, doğru tarım tekniklerinin gösterilmesiyle birim alanda daha fazla gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kurumlarca düzenlenen ve toplamda 45 kişinin yararlandığı eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara "Kurs Bitirme Belgesi" verilecek. - GAZİANTEP

Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı
Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı
Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı
Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı
Büyükşehir tarım eğitimlerine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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