Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Geleceğe Nefes Kampanyası"na destek

01.11.2019 14:38

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen ve 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği "Geleceğe Nefes Kampanyası" kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de Yavuzeli'nde 100 bin fidan dikecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırması konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyasını başlatacak.

Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Yavuzeli Ballık Bölgesi'nde 1000 dönüm araziye 100 bin fidan dikerek, lavanta ormanı kuracak.

Kaynak: AA