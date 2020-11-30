Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden esnafa 1500 lira destek
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden esnafa 1500 lira destek

30.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:14
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden esnafa 1500 lira destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnafa destek olmak için 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnafa destek olmak için 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiği hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin'in, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Ömer Küsbeoğlu ve ilgili oda başkanlarıyla istişare yaptığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda esnafa 1500 lira destek verilmesine karar verildiği belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor zamanda esnafımızın yanında olmak, en az zararla bu musibeti hem bu şehrin hem de ülkemizin atlatması için çabalıyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Gelen tedbirlerle daha ne yapılması gerekiyorsa sürekli istişare ederek yeni kararlar almaya devam edeceğiz. Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak, birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz."

Büyükşehir Belediyesince daha önce de kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının su faturalarında yüzde 50 indirim ile belediyenin kiracısı olan ve kapatmak zorunda kalan iş yerlerinden kira alınmaması kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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