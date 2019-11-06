Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

06.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:38

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Nizip ilçesinde çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Nizip ilçesinde 200 çiftçiye 100 ton buğday ile arpa tohumu dağıttıklarını söyledi.

Çok farklı alanlarda çiftçilere sunulan hizmetlerde altıncı yıla girdiklerini ifade eden Karadağ, "Bugüne kadar il genelinde 100 bin çiftçiye ulaşmış ve destek vermiş durumdayız. Bugün de yine her yıl olduğu gibi Nizipli çiftçilerimize buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuyoruz. İnşallah burada dağıtmış olduğumuz tohumlar bereketli topraklarımızda çok güzel bir ürüne dönüşür. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise çalışmanın çiftçiler için çok verimli olduğunu vurgulayarak, "Çiftçimize verilen bu destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur da 6 yıldır çiftçilere tohum desteği veren Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA