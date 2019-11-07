Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 3 bin 40 çiftçiye tohum desteği

07.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:51

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 3 bin 40 çiftçiye, bin ton buğday, 30 ton arpa, 60 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, toprağın kıymetli olduğunu belirterek, çok verimli bir coğrafyada bulunduklarını söyledi.

Göreve geldiğinde belediye bünyesinde Tarım Daire Başkanlığı kurduklarını anımsatan Şahin, "Hedeflerimiz var. Niye? Biz büyük bir milletiz. Çiftçi rahat olmazsa, esnaf rahat olmaz. Bunlar zincirin bir halkası. Şehir ekonomisi toprakla başlıyor. Çiftçi ile başlıyor. Gıdaya dayalı sanayide Türkiye beşincisiyiz. Bu önemli bir şey. İhracatta Türkiye beşinciyiz. Bu nasıl oldu, kendiliğinden mi oldu? Bu rakamlar kendiliğinden mi değişti? O yüzden ne kadar sanayi memleketiysek o kadar tarım memleketiyiz. Yapacak iş var." diye konuştu.

Şahin, yerli üretimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu alana çok sayıda yatırım yaptıklarını anlattı.

Yeni hedefler belirlediklerini belirten Şahin, "Acayip bir pazar var. Ne yapacağız? Daha fazla üreteceğiz. Şimdi tohum bankası kuruyoruz, baharat kütüphanesi yapıyoruz. Bunların hepsinin üzerinde çiftçiyi, toprağı merkeze alıyoruz." dedi.

Gaziantep peynirini markalaştırmak istediklerinin altını çizen Şahin, şöyle konuştu:

"Antep peyniri hak ettiği yerde değil. Artık peyniri markalaştıracağız. Mutfak Sanatları Merkezlerinde satışa hazır hale dönüştüreceğiz. Çok üreteceğiz, çok tüketeceğiz, çok satacağız, çok kazanacağız. Çok kazanınca da ne olacak. Şehir ekonomisi rahatlayacak, şehir mutluluğu artacak. Gaziantep modeli bütün Türkiye'ye model olacak."

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 3 bin 40 çiftçiye, bin ton buğday, 30 ton arpa, 60 ton mercimek tohumu dağıtıldı, katılımcılar tohumların yüklendiği kamyonların önünde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA