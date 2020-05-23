Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 10 bin haneye bayram hediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 10 bin haneye Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye paketi dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 10 bin haneye Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek olan vatandaşlara kahve, maske, ve bayram şekerinin yer aldığı hediye paketi ve saksı çiçekleri dağıttı.

Düztepe Mahallesi sakinlerinden Safiye Yılmaz, belediyenin bayram öncesi yaptığı hediyeler için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

Asiye Geyik de salgın sürecinde birçok yardımı düzenli olarak büyükşehir belediyesinden tarafından yapıldığını aktararak, "Bayram öncesinde bizler için gönderdikleri hediyelerden dolayı mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA