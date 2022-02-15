Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gazi Ulaş A.Ş ile Öz Taşıma İş Sendikası arasında "3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi" kapsamında imza töreni düzenlendi.

Onat Kutlar Salonunda düzenlenen programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kente hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Gazi Ulaş bünyesinde görevli 1033 personelin sözleşmesinin yenilendiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Helal kazancın bereketine, rahmetine, huzuruna çok inanıyorum. Sizinle birlikte Gaziantep Modeli'ni dünya modeline dönüştüreceğiz ve bunun için çok çalışacağız. Bir emanet var bizde. Hamdolsun bugün akıllı ulaşımda öncülük yapıyorsak bu işi ehline verdiğimiz için. Bu salona bu konuda teşekkür diliyorum."

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Her işçinin alın terinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini belirten Toruntay, şunları kaydetti:

"Bu çalışma sonucunda toplu sözleşme masasına oturduğumuzda sizlerin hakkını sonuna kadar, alın terinizi ailenizle mutlu bir şekilde harcamanız için katkı sağlayacağız. Toplu sözleşme için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu huzurlu çalışma ortamında huzuru ücretlerle taçlandırdık. Ortalama yüzde 65 civarında zam yapıldı. Sözleşmeyle en düşük net maaş 6 bin lira, sendikal haklarla birlikte yıllık ortalama şoför maaşı ise ortalama 7 bin 500 lira olacak."

Konuşmaların ardından sözleşmenin imzaları atıldı.