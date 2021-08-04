Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, YKS'da ilk bine giren 55 öğrenciyi ödüllendirdi

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarı yakalayan öğrencilere "Sizden sonra gelenler için çok büyük bir örnek, bilgi fidanısınız" dedi.

Eğitime verdiği destekle birçok ilke imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde YKS'de Türkiye genelinde ilk bine giren Gazi şehirli öğrencileri ödüllendirdi. Büyükşehir Konferans Salonu'nda (Onat Kutlar Tiyatro Salonu) düzenlenen "YKS Şampiyonlar Buluşması" programında YKS'de sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde derece yapan 55 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı, "Gaziantep'i Geliştirme Vakfı" GAGEV tarafından bu sene YKS'de ilk 5 bine giren öğrenciye burs verileceğinin müjdesi verildi. Öğrencileri tebrik eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada "Sizden sonra gelenler için çok büyük bir örnek, bilgi fidanısınız" diyerek emeklerinin ve başarılarının önemini vurguladı.

YKS Şampiyonlar Buluşması programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, derece yapan öğrenciler ve velileri katıldı. Programın sonunda protokol veli ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

ŞAHİN: BUGÜN ŞEHRİMİZDE BÜYÜK BİR BAŞARI YAKALADIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada hangi gözle bakılırsa bakılsın öğrencilerin, büyük bir gayret, çaba, emeğin, duanın sonucunda oluşan bir hazine olduklarının altını çizerek, "Her şey insanla başlıyor. 20 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla yola çıktığımızda önce insan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Eğitimde, sağlıkta, emniyet ve adalette önce insan dedik. Bir Çin atasözü 'Eğer planınız bir yıllıksa, pirinç ekin. Eğer planınız on yıllıksa, ağaç dikin. Eğer planınız yüz yıllıksa, çocukları eğitin' diyor. Bilgi ekonomisi, bilgi çağındayız. Bilgi ekonomisi ise bizim medeniyetimizin dediği gibi 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' sonucunu yaşadığımız bir dönem. Bu yüzden bilgi ekonomisine şehrimizi hazırlamamız için fırsatlar yaratmamız gerekiyordu. 2002'de parlamentoya ilk girdiğimizde eğitimin bütçesini güçlendirmek oldu. Fiziki şartları iyileştirmeyi hedefledik, öğretmen sayısının arttırılması, nitelik ve nicelik konusunda büyük bir yoldan gelindi. Cumhuriyetin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan genç cumhuriyeti, büyük bir kıvılcımla, nesli ihya ederken fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek için büyük bir gayret var. Bugün şehrimizde büyük bir başarı yakaladık" diye konuştu.

BUGÜN BU ŞEHİR SİZİN SAYENİZDE KENDİ HİKAYESİNİ YAZIYOR

Konuşmasının devamında Başkan Fatma Şahin, beşeri sermayeyi ortaya çıkarmak ve bilgi ekonomisine hazırlanmanın önemini vurgulayarak "Şehri anlatırken biz 'Sanayi Şehri Gaziantep', 'Kültür Şehri Gaziantep', 'Gastronomi Şehri Gaziantep' diyorduk. Bir türlü 'Eğitim Şehri Gaziantep' diyemiyorduk. Çünkü yeterince tesisimiz tamamlanmamış, yeterince başarı hikayemiz yoktu. Bugün bu şehir sizin sayenizde kendi hikayesini yazıyor. Sizler artık rol modelsiniz. Gece gündüz büyük bir gayretiniz vardı. Planlama, hedef, disiplin olmadan bu başarıyı yakalayamazdınız. Annenin babanın büyük fedakarlığı var. Hocaların büyük bir emeği var. 2014 yılından itibaren artık biz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışı ortaya koyduk bu şehirde. Bu andan itibaren gelecek sizin için hem kolay olacak hem de daha önemli olacak. Herkesin farklı bir kabiliyeti var. Bu yeteneği fırsat ile ortaya çıkardığınızda daha başarılı olacaksınız. Biz fırsat eşitliğine çok önem verdik. GASMEK ile fırsat vererek, biz çocuklarımızın elinden tuttuk. Bizim amacımız, sizin yeteneğinizi geleceğe taşımak. Bundan sonrası sizin için tercih önemli. Bana sorarsanız severek yapmak çok önemli. Kendinize sorarak sevdiğiniz alana yönelin" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: BAŞARI HER GÜN DAHA FAZLA GÖZE ÇARPIYOR

YKS'de ilk 5 bine giren öğrencilere GAGEV tarafından burs müjdesini veren Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Başarı her gün daha fazla göze çarpıyor. Bu sene ilk bine giren lise öğrencilerimize ve meslek lisesindeki öğrencilere bin öğrenciye burs vereceğiz GAGEV ile. İmkanlar el verdikçe daha fazlasını vereceğiz. Şehir ne kadar sizlere destek verir ve sahiplenirse kurumsallaşma sürekli devam eder. Para işi çözülecek bir kısım. Başarınız ile şehre heyecan getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fatma Başkanımız bütün ilçelerimizde eğitim için büyükşehirin bütün imkanlarını kullanıyor. Sizleri seviyor ve 24 saat sizlere kapımız açık. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Başarı önemli ama başarıyı muhafaza etmek daha önemli. Bu açıdan bu otokontrolü kaybetmemekte büyük fayda var" dedi.

TEPE: GAZİANTEP, EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ALANLARINDA ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep'te artık başlıklar ve gündemin değiştiğini ifade ederek şunları söyledi: "Gaziantep, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında öne çıkmaya başladı. 'Bir elin sesi var iki elin sesi var.' Gaziantep'te ise bin el bu ağır yükün altında eğitime destek veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, valilik ve diğer kamu kurumları, okulların güvenli olması gerekiyordu, her türlü destek verildi, malzemeler alındı. Tablet ve internetler Türkiye rekoru ile öğrencilerimize dağıtıldı. Çalışma kitapları için birçok çalışma yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dijital kütüphane ile çocuklarımıza destek oldu. Eğitimin ağır yüküne bin el destek veriyor. Bütün bu desteklerle ortaya çıkan bu şahane tablo için herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler