Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni yol çalışmalarına devam ediyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni yol çalışmalarına devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni yol çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent ve Şahintepe'deki yol açma ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent ve Şahintepe'deki yol açma ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mavikent'te bulunan 12 numaralı caddede 400 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde imar yolu açılarak asfaltlama işlemi yapılırken Şahintepe Mahallesi'nde yer alan 396 numaralı caddeyi Güneykent ile Adnan Menderes Bulvarı'na bağlayacak 800 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki yol açma işleminin sonuçlanmasının ardından başlatılan sıcak asfalt dökümü sürdürülüyor.

Fatma Şahin, sahadaki yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı, mahalle sakinlerinin yanına giderek fikir ve görüşlerini dinledi.

Yolun ve suyun şehirler için bir medeniyet simgesi olduğunu belirten Şahin, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ulaşımda, imarda, altyapı ve üstyapıda mevcut çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 1 milyonluk nüfusuyla öne çıkan Şahinbey ilçemizde çevre yolu bağlantıları başta olmak üzere trafik yoğunluğunun yaşandığı alanlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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