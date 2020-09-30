Gaziantep Büyükşehir Belediyesi uluslararası organizasyonlarda derece elde etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmaları ile Hırvatistan Turizm Filmleri Festivali'nde çalışmalarıyla dereceye girdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmaları ile Hırvatistan Turizm Filmleri Festivali'nde çalışmalarıyla dereceye girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı "Sabun Hanı Projesi", TKB'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmaları'ndaki uygulama alanında ödülünü aldı.

Büyükşehir Belediyesinin kentin tanıtımı için hazırladığı "Ben Antep'im" filmi ise Uluslararası Hırvatistan Turizm Filmleri Festivali'nin En İyi Şehir Tanıtımı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir