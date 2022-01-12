Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak - Haberler
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Öğrenci Dostu Şehir" için çalışmalarını ve desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde (UKOME) toplu taşıma ücretlerinde yapılacak zamlarla ilgili toplantıda alınan karar sonucu, öğrencilerin özel halk otobüslerinde mevcut fiyat olan 2 lira 15 kuruş ile belediye ait toplu taşıma araçlarındaki 1 lira 75 kuruş tarifeleriyle devam kararı aldı. Buna göre öğrencilerin bütçesine zamlar yansıtılmamış olacak.

Öte yandan özel halk otobüsleri esnafı için ise Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yansıtmayan 1 lira 85 kuruşluk ücret artış farkını kendisi esnafa ödeyecek.

"Belediye Ring Üniversite- Gaziantep Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli" hatlarında ise öğrenciler için yüzde 33 indirime gidilerek biniş ücreti 80 kuruş yapıldı. Öğrenciler ayrıca özel halk otobüslerinin Başpınar bölgesi, İslahiye- Nizip ilçe merkezleri ve Büyükşehir'in kırsal bölgelerinde görev yapan otobüslerde de herhangi bir zamla karşılaşmayacak.

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde belediye otobüsleri ve tramvaylarda tam bilet ücretleri 4 lira 15 kuruş, özel halk otobüslerinde 4 lira 40 kuruş oldu.

Belediyenin kırsal bölgelerine hizmet veren otobüslerde ise tam bilet fiyatı 8 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Büyükşehir, 65 yaş üstü, engelli ve bazı kamu kurum görevlileri gibi ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı bulunanlar için ise toplu ulaşım esnafına ücretsiz her biniş için 2 liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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