Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Turizm şehri Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Turizm şehri Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor

28.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:26
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep" temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep" temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında gazi şehrin doğal güzellikleri, tarihi mekanları, rengarenk çarşıları, eşsiz gastronomisinin vurgulanacağı kapsayıcı fotoğraflar yarışacak.

Yarışmaya photocup.com üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın son başvuru tarihi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü olarak belirlenirken, 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe kadar sürecek oylamayla dereceye girenler belirlenecek.

Oylama sonucu birinci seçilen fotoğraf sahibi 2 kişilik 1 gece otel konaklamalı, profesyonel turist rehberi eşliğinde Gaziantep gezisi, Rumkale'de profesyonel turist rehberi eşliğinde tekne turu ve Mutfak Sanatları Merkezi'nde Gaziantep mutfağını deneyimleme fırsatı bulacak.

İkinci ve üçüncü seçilen fotoğraf sahibine ise Gaziantep'in yerel ürünlerinden oluşan paket hediye edilecek. Öte yandan sitede oylama yapan en iyi üç kişiye yerel Gaziantep kahveler paketi ve Gaziantep kitabı verilecek.

Yarışmaya özgün, konu ile alakalı, JPEG formatında, en az 700 X 700 çözünürlüğünde ve 10 megabayt boyutu geçmeyecek fotoğraflarla katılım sağlanacak. 18 yaş ve üstü katılımcıların katılacağı online fotoğraf yarışmasında, sosyal medya ve diğer kanallardan destek isteyenler, tespit edildiği taktirde yarış dışı bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Hande Erçel Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Turizm şehri Gaziantep" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:47:32. #1.15#
title