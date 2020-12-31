Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için tedbir aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla şehir içinde borulardan yapılan 50 mama ve su kabı yeni belirlenecek noktalara konulacak.

Eskisine göre daha pratik ve hayvanların yiyeceğe daha kolay ulaşmasını sağlayacak kaplar, zararsız plastikten oluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, hiçbir hayvanı aç ve susuz bırakmayacaklarını belirtti.

Barınakta nöbetçi veteriner hekimlerin bulunacağını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Bunun dışında şehrin 140 noktasında besleme noktaları var. Pandemi sürecinde biz bu besleme noktalarına sürekli uğrayarak yemek ve su bırakıyoruz. Aynı zamanda yaralanan hayvanları barınağa getirerek gerekli tedaviyi yapıyoruz. Hayvanların rahatça mama ve su ihtiyaçlarını karşılayacak 50 kap yerleştireceğiz ve böylelikle sayı iki yüze yaklaşacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz