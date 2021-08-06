Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ormanlık alanlarda tedbiri artırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bulunan ormanlık alanlarda olası bir yangın ihtimaline karşı orman altı temizlik çalışmaları yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bulunan ormanlık alanlarda olası bir yangın ihtimaline karşı orman altı temizlik çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın esnasında ateşlerin yayılma olasılığını artıracak kozalaklar toplanıyor, yol kenarları temizleniyor.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince, Gaziantep'in üzücü yangın felaketlerine maruz kalınmaması için önlem amaçlı yangına sebep olabilecek kozalakları, cam pürleri, kurumuş dal parçaları, yabancı otlar, güneşten etkilenerek mercek görevi gören cam kırıklıkları 150 personel, 3 bobcat, 2 JCB, 2 çöp kamyonu ve 15 motorlu tırpan ile temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Gazi Kördeve, yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü saran yangın olaylarının çok üzücü bir durum olduğunu belirterek "Gazi şehrimiz için elimizden geleni yaparak il genelindeki ormanlık alanlarımızı yanıcı madde özelliği taşıyacak materyallerden arındırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmalarının 3 gün içinde sonlandırılması hedeflenirken ekipler vatandaşların çevreye olan duyarlılığının ormanlık alanlarındaki güvenlik ortamını güçlendireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz