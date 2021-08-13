Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa indirim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işyeri ruhsatı alınırken kurumlar tarafından istenilen "Yangın Güvenliği İnceleme Raporu"nda 2021 yıl sonuna kadar yüzde 50 indirim yapma kararı aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işyeri ruhsatı alınırken kurumlar tarafından istenilen "Yangın Güvenliği İnceleme Raporu"nda 2021 yıl sonuna kadar yüzde 50 indirim yapma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak başkanlığında, 2021 Ağustos Ayı Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve iş yeri sahiplerine verilen desteğe yenisi eklendi.

Bu kapsamda iş yeri ruhsatı çıkartılırken ilgili kurumlar tarafından esnaftan istenilen ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yangın Güvenliği İnceleme Raporu" ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildi.

Ek gündem maddesi olarak oylanan teklif, oybirliğiyle meclisten geçerek yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan