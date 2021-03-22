Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki 200 yaşlıya tarım hobi seti dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamlarında uğraş olması ve moral bulmaları amacıyla kentteki 200 yaşlıya tarım hobi seti dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamlarında uğraş olması ve moral bulmaları amacıyla kentteki 200 yaşlıya tarım hobi seti dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgında yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üstü yaşlıların evde kaldıkları günlerde ruh sağlıklarının korunması için "Ulu Çınarlar Yaşıyor" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi üyesi 200 yaşlıya, bulundukları yaşam alanları, evlerinin balkonları veya huzur evlerinin bahçelerine yerleştirip kullanabilecekleri topraksız tarım hobi setleri armağan edildi.

Toprak, tohum ve bakım ürünlerinin bulunduğu setlerle ilgili eğitim alacak yaşlılar, kendi elleriyle boş zamanlarında ürün yetiştirerek pozitif yaşam olgularının canlandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, yaşlıların yaklaşık 1 yıldır kısıtlamalardan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.

Yaşlıların evlerinde psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğine işaret eden Tolay, "Yaşlılarımıza bir meşguliyet terapisi gerekiyor. Artık bahar da geliyor. Projemiz terapi anlamında yaşlılarımıza çok büyük destek olacaktır. Uygulamamızla, yaşlılarımız evlerinde hoşça vakit geçireceklerdir. " ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ise yaşlılara dağıtılan sisteme toprak, tarımsal besin ve su konularak 20 bitkinin yetiştirilebileceğini aktardı.

Sistemin elektrikle çalıştığına değinen Seçkin, şunları kaydetti:

"Sistemimiz sürekli su eklemesi yapıyor, bitkinin ihtiyacı olan besinleri suyun içine koyduğumuz zaman bitki sadece o sudan aldığı besinlerle yaşıyor. Yaşlılarımızın onların meyvelerini hasat etmesi söz konusu olacak. Evimizde nasıl bir çiçek besliyorsak aynı şekilde sistemimizde meyvemizi besleyeceğiz ve o meyveyi tadacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir