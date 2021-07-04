Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadın çiftçilere yumurta tavuğu desteğinde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçesinde 1100 kadın çiftçiye 16 bin 500 yumurta tavuğu dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçesinde 1100 kadın çiftçiye 16 bin 500 yumurta tavuğu dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kadın çiftçilerle buluştu.

Başkan Şahin, törende yaptığı konuşmada, 9 ilçede kadın çiftçilere atak-s yumurta tavuğu dağıttıklarını belirterek, verilen desteğin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgenin kaderini değiştirmek için yola çıktıklarını aktaran Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan talimatı doğrultusunda çalışarak milletin derdiyle dertlendiklerini ifade etti.

Şahin, yeni dönemde artık hangi bölgenin neye ihtiyacı varsa ona göre çalışacaklarını belirterek, "Şimdi sırada yeni hedeflerimiz var. Bizim çok hızlı bir şekilde Doğu Akdeniz'e açılmamız lazım. Amanos Tüneli'ni yapmamız, dağları delmemiz lazım. Aşk ile çalışırsak bu dağların hepsi delinecek. O yüzden bu işi başarmak için de güçlü işbirliği lazım." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar ise Kovid-19 sürecinde gıdanın ne kadar stratejik bir ürün olduğunu gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir alt yapısının bulunduğuna dikkati çeken Tayyar, "Gıda en az İHA, SİHA kadar, ATAK helikopteri kadar önümüzdeki dönem en stratejik bir ürün haline geldi. Önümüzdeki dönemin en önemli çatışma alanlarından birisi yine tarımsal alanda yaşanacak. Uluslararası tüm engellemelere rağmen kısıtlamalara rağmen Türkiye her şeye rağmen üretmeye devam etti. Bugün Avrupa Birliğinin gıda ihtiyacının yüzde 23'ü Türkiye tarafından karşılanıyor. 2021 yılı bizim için tahribatı giderme yılı olacak. Önümüzdeki yıl da koşma dönemi olacak. Bunu hep birlikte el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise hizmete devam edeceklerini belirterek, "Sizden ricamız yalanlara inanmayın. Bu aralar piyasada o kadar yalan söyleyen var ki, biz yalanla değil hizmetle anılmak istiyoruz." dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın konuşmasının ardından Başkan Şahin, kadın çiftçilere tavukları dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek