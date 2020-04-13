Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.
13.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:37
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediyenin 25 personelden oluşan temizlik ekibi, 5 araçla İslahiye ilçesinde tüm ana cadde ve sokakları yıkadı ve dezenfekte etti.
Bugün başlayan ve yarın da devam edeceği belirtilen çalışmalarda, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlar da temizlendi.
Kaynak: AA