Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye'de dezenfekte çalışması yaptı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde dezenfekte çalışması yürüttü.

Belediyenin 25 personelden oluşan temizlik ekibi, 5 araçla İslahiye ilçesinde tüm ana cadde ve sokakları yıkadı ve dezenfekte etti.

Bugün başlayan ve yarın da devam edeceği belirtilen çalışmalarda, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlar da temizlendi.

Kaynak: AA