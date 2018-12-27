Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına Yeşil Bina Sertifikası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'na verilen Yeşil Bina Sertifikası'nı aldı. Şahin, enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın aldığı Yeşil Bina (BREEAM) sertifikasının hem kendisini hem de Gazianteplileri gururlandırdığını bildirerek, belediye hizmet binasının bölgede yeşil ve çevre dostu binaya örnek tek kamu kurum binası olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, enerji verimliliğine dönük çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın enerji etüdünü hazırlamakla işe başlayan Müdürlük, oluşturulan rapor doğrultusunda binaya, verimlilik artırıcı projeler uyguladı. Belediye binasında, en fazla enerji tüketen soğutma grubu değiştirildi. Binada aydınlatma revizyonu, yalıtımı, klima santralleri ve fancoil değişimi yapıldı, yeşil ulaşım bisiklet park yerleri oluşturuldu, su tasarrufunu sağlamak amacıyla musluklara perlitör uygulandı. Verimlilik artırıcı çalışmalarda Gaziantep Büyükşehir Belediye hizmet binası, yeşil bina sertifikasını en iyi seviyede almaya hak kazandı.

Türkiye'de ve bölgede enerji konusunda ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmet verdiği binası, Yeşil Bina (BREEAM ın Use) sertifikasının en iyi (Excellent) seviyesini aldı, bölgedeki ilk çevre dostu kamu binası olmayı başardı.

1990'dan bu yana uygulanan, sürdürülebilirlik kıstasları sürekli güncelleyen en eski, en güvenilir ve en yaygın sistem olarak tüm Dünya'da kabul gören Yeşil Bina Sertifika Sistemi (BREEAM), BRE tarafından İngiltere'de geliştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA