Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayri Tütüncüler Parkı'na yeni kedi evleri kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesinde bulunan Hayri Tütüncüler Parkı'na yeni kedi evleri kurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesinde bulunan Hayri Tütüncüler Parkı'na yeni kedi evleri kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı tarafından konulan kedi evleri hem genişliği hem de sıcak tutmasıyla kedilerin dört mevsimi rahat geçirmesini sağlayacak.

Belirli kurumların ve sorumluluğu alacak hayvan severlerin taleplerine dönük de hazırlanan kedi evleri ihtiyaçlara uygun şekilde dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep'te sokak hayvanları için ev yapımına ihtiyaçlar doğrultusunda devam ettiklerini belirtti.

Gaziantep Hayvana Bahçesinde kurdukları atölye ile kedilerin barınma ihtiyacını karşılayacak evleri ekiple birlikte inşa ettiklerini aktaran Özsöyler, "Gaziantep'in büyük parklarına bu hazırladığımız kedi evlerini kuruyoruz. Özellikle kedi yoğunluğunun fazla olduğu semtlerde besleme noktalarımızı oluşturduk. Burada da kedilerin besin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak mamalar bırakıyoruz. Hayvanların ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamak için hayvan sever vatandaşlar ile sürekli irtibat halindeyiz. Onların talepleri ve bilgileri doğrultusunda da zaman zaman hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te 250 noktada kedi ve köpek besleme noktası bulunduğunu aktaran Özsöyler, şunları kaydetti:

"Ekibimiz her gün 250 noktaya rutin olarak gidip hayvanların mamalarını, suyunu ve yemini bırakıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında yaklaşık 6 bin köpeğin 2 bin tanesine yuva bulduk. 3 bin kedi ve köpeği de kurduğumuz besleme noktalarında doğal yaşamlarına bıraktık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz