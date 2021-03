Gaziantep Büyükşehir Belediyesi en çok kitap okuyanları ödüllendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Kütüphaneler Haftası" kapsamında bir yıl boyunca en çok kitap okuyanları ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan herkesi Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne götüreceğinin müjdesini verdi.

Fatma Şahin, parka girerken çocukların enerjisini hissettiğini aktararak, "Yüreğinizdeki o sıcaklığı bütün kalbimizle hissediyor, gözünüzdeki o ışığı görüyoruz. Rabbim bu ışığı, sevgiyi, kardeşliği eksiltmesin. Öncelikle valimize teşekkür ediyorum. Geldiğinde 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesini başlattı. Milli Eğitim camiası ile bu konuya çok ciddi çalışıyoruz. Derdimiz muradımız, maksadımız, çabamız hepsi sizin için. Sizler daha iyi bir dünyada, ülkede, şehirde yaşayın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yarışmaya katılanları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Burada anneler var, babalar var. Herkes çocuğunun çok iyi yerlere gelmesini istiyor. Herkes çocuğunun çok iyi okullarda okumasını istiyor. İyi bir işte çalışmasını istiyor. Tabi bu nasip işi fakat şu iki şeyi yaparsanız, yaptırırsanız mutlaka sonucunu alırsınız. Birincisi hayatı boyunca her gün düzenli olarak bir saat kitap okursa ve mümkünse de her gün bir saat spor yaparsa ruh ve beden sağlığı anlamında çocuğunuz kamu da ya da özel sektörde mutlaka kendi ayakları üzerinde duracak bir işi, bir aşı olur, bir hayatı olur. Bunu ihmal etmeyelim. Kitaplarımızı gerek Büyükşehir Belediyesinin gerek diğer kurumların imkanlarıyla zenginleştiriyoruz. Sizlerden istirhamımız her gün kitap okuma işini mutlaka yapalım. Her gün yapamasak bile özellikle perşembe günleri akşam 20.00'da 'Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor' kitap okuma saatimiz var. Ailemizle birlikte bunu ihmal etmeyelim. Kitap okuyan her çocuk er ya da geç birincinin rakamına ulaşacaktır."

Konuşmaların ardından Vali Gül ve Başkan Şahin, bir yıl boyunca en çok kitap okuyanlara ödüllerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz