Gaziantep Büyükşehir Belediyesi EBA için kırsal mahallelerdeki internet altyapısını güçlendiriyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi EBA için kırsal mahallelerdeki internet altyapısını güçlendiriyor

08.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:05
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi EBA için kırsal mahallelerdeki internet altyapısını güçlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'ndeki öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişmekte sorun yaşamaması amacıyla mahallenin internet altyapısını güçlendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'ndeki öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişmekte sorun yaşamaması amacıyla mahallenin internet altyapısını güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan öğrenim gören öğrencilerin rahatlıkla EBA üzerinden eğitimlerini görmesi için kentteki kırsal mahallelerde internet altyapısını güçlendirmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda belediye yetkililerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Koçcağız Mahallesi'nde internet altyapısı uzaktan eğitim için uygun internet hızına ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Koçağız Mahallesi'nin yanı sıra ildeki 22 kırsal yerleşimin internet altyapısını iyileştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce internet sıkıntısı yaşanan bölgelerin isimlerinin kendilerine ulaştırılması durumunda ekip olarak bölgedeki altyapı sıkıntısını çözeceklerini belirterek, "Geleceğin söz sahibi çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimsiz bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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