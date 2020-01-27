Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin yanında

27.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:45

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye birçok ilden arama kurtarma ekipleri yönlendirilirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden de 22 kişilik ekip, depremin hemen ardından bölgeye hareket etti.



Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı ile birlikte depremden hemen sonra 5 araçla yola koyulan 22 kişilik arama kurtarma ekibi, Elazığ'da enkazda yaralı arama çalışmalarına katıldı. Ekiplerin başında bölgede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, deprem günü gece yarısı bölgeye intikal ettiklerini belirterek afet koordinasyon merkezinin iş dağılımı sonrası Elazığ Gezin beldesinde yıkılan binalarda arama tarama çalışmasına katıldıklarını söyledi. Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekiplerinin enkazdan 2 vatandaşı canlı kurtardığını da aktaran Karadağ, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra sosyal yardım merkezi olarak da bölgeye intikal ettiklerini dile getiren Karadağ, "Depremin en fazla etkilediği ilçeler olan Pütürge ve Doğanyol'da halkımıza sıcak yemek servisi yapıyoruz. Sabah çorba, öğlen sıcak yemek dağıtıyoruz, yine kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza da araçlarla yemek servisinde bulunuyoruz" dedi.



Bölgede hayatın normalleşmesi adına sosyal desteklerin süreceğini kaydeden Karadağ, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile de irtibattayız sürekli. Buradaki ihtiyaçların karşılanması adına 4 kamyon temek ihtiyaç maddesi de bugün buraya ulaşacak. Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi adına halkımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA