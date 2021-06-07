Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 Kadın Çiftçiye Destek Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesinde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdi.

Dağıtımda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın çiftçilere verilen bu desteğin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı

Çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 9 ilçeye toplamda 70 bin adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı tarafından Araban İlçesi'nde 500 kadın çiftçiye hane başı 15 tavuk olmak üzere 7 bin 500 tavuk verildi. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban'da yürütülen projelerden bahsetti, kadın çiftçilere verilen bu destekle beraber ev ekonomilerine büyük katkı sağlayarak rahatlığa kavuşmalarını amaçladıklarını aktardı.

Ankara Üniversitesi tarafından sertifikalı üretimi yapılan, bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli atak-s türü tavuklarının dağıtımında ayrıca bakım ve besleme talimatlarının olduğu broşürler çiftçilere dağıtıldı. Kadın çiftçilere verilen tavuklardan aylık 450 adet civarında yumurta elde edilmesi bekleniyor.

Fatma Şahin, "Şifa Araban'da, topraklarında, çiftçisinde, anneler ve babalarında. Bizi şampiyon yapan irade sizlersiniz. Dünyanın bunu görmesinin nedeni bizim size olan güven, sevgi ve muhabbetimiz. Köylü, çiftçi için yeni bir su projesi Araban'ın neredeyse tamamını sulayacak. Yeni dönemimizde artık yerli ve milli tohum kullanacağız. Burası Mezopotamya bereketli hilalin ortası. Bizim başka bir tohumu getirmeye ihtiyacımız yok. Buraya göre özel bir tohum ve büyük bir bereket var. Bu pandemiden kurtulunca toprağını, çiftçisini, suyunu koruyan yeni Türkiye'ye hazırız. Bu tavuklar sizin için özel üretildi. Arkadaşlarımız ile konuştuk ve buraya ait özle bir tür bu tavuklar. Çalıştık ve yumurtlama kapasitesi en yüksek olan bu tavuklar, en uygun tür. Annelerimize 15 tane verince bunlar evinizin ekonomisini güçlendirecek. Aile ekonomisi güçlenince ilçe ekonomisi, ilçe ekonomisi güçlenince il ekonomisi güçleniyor. İl ekonomisi güçlenince ülke ekonomisi güçleniyor. Büyük bir ekosistem var. Bu ekonomiye verilen küçük bir destek, her tarafa rahmet ve bereket olarak dönüyor. Rabbim şifasını göndersin" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada tarım alanında yeni yatırımlardan bahsederek, "Büyükşehir Belediyesi hem pandemi döneminde hem de pandemi öncesinde hep destek verdi. Burada da özellikle hanımefendilere destek daha da önemli hale geldi. Bu yardım için çok teşekkür ediyorum" dedi. Bülten

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Kaynak: Habermetre