Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda çalışmalarını sürdürüyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda çalışmalarını sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda Gaziantep'te okula başlayacak bütün ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bu kapsamda Büyükşehir, bu yıl Gazi şehirde ilkokul 1'nci sınıfa başlayacak bütün öğrencilerin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için "Çantanız Bizden" Projesi'ni başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmada ilkokul 1'inci sınıf okul çantalarının yanı sıra, 12 renkli sulu boya, 6'lı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defteri, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli ve çizgili defter, kuru tahta boya seti ve 3'lü kurşun kalem olacak. 60 bin öğrencinin yararlanacağı projede çanta ve kırtasiye malzemeleri 13 Eylül'de öğrencilerin sıralarında hazır bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi öte yandan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve liseye giden 10 bin öğrenciye okul kıyafeti yardımı yapacak.

Proje için ilgili protokol ise Gaziantep Valiliği'nde Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin katılımıyla gerçekleşti.

ŞAHİN: EĞİTİMDE HIZLI BİR ŞEKİLDE ESKİ NORMALLERE DÖNMEMİZ GEREKİYOR

Protokol için düzenlenen imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokolün çocukların eğitimi için önemli bir adım olduğunu aktararak, " 'Eğitim Dostu Bir Şehir', 'Eğitim Şehri Gaziantep' noktasında valimiz koordinasyonunda, milli eğitim müdürümüz, yöneticiler, öğretmenlerimiz ve kendi çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlkokula başlayacak 1'inci sınıf 60 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize bir çanta hazırladık. Bu çantanın içinde kırtasiye malzemeleri var. Bütün ihtiyaç duyduğu her şey var. Bu seti hazırlayarak okullar açıldığında 20 yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelir gelmez nasıl kitapları sıralarının üzerinde görüyorsa okula başlayan bu çocuklarımıza sıralarında bu set ile karşılaşacak. Onlara başarılar dilemek hem de çocuklarımızla birlikte aile dostu olarak onların ekonomisine destek olmak için aldığımız bir karar. Çocuklarımıza başarılar diliyor, hocalarımıza kolaylıklar diliyoruz. Önemli bir dönem, pandemiden çıktık. Normalleşmemiz lazım. Eğitimde hızlı bir şekilde eski normallere dönmemiz gerekiyor. Bu hassas dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 'Çocuk Dostu', 'Eğitim Şehri Gaziantep' hedefine ulaşmak için yeni dönemde vereceğimiz bu desteğin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

VALİ GÜL: ÇANTALARI ÇOCUKLARIMIZ MASALARININ ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜNDE GAZİANTEP'İN FARKI ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül ise törende yaptığı konuşmada "İnsanlar bu malzemeleri kendi paraları ile alacak, çocuklarını okula gönderecek ama belediye olarak yanlarında olmanız, okula ilk adımlarında yanlarında olmanız unutulmayacak bir destek oluyor. Çocuklarımız ilk gün ki gibi heyecanla okul hayatına devam ederler. Masalarının üzerinde bu malzemeleri gördüklerinde Gaziantep'in farkı bir kez daha ortaya çıkmış olacak. Hem siz hem de bütün ekibe teşekkür ediyoruz" dedi.

Desteğin öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını aktaran Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar ki bütün destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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