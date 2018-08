Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahin, "Malımızla, canımızla sınanan bir dünyadayız. Ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden birlik ve beraberlik içerisinde bu süreç karşısında güçlenerek çıkacağız, kazanacağız" dedi.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Fatma Şahin, meclis üyelerine seslendi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'de her 10 yılda bir darbenin yaşandığını hatırlatan Şahin, "Türkiye, 2002 ile 2012 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında farkı kapattığı dönemi yaşadı. Türkiye'de yatırımların arttığı, faizlerin düştüğü olağanüstü dönem geçirdik. Her ülkenin konjonktürüne göre, ciddi operasyonlar başladı. Günümüz dünyasında Mısır'da canlı yayınla darbeler izlendi. Eski Türkiye'ye dönmek çok kolay, borçla birlikte emir almaya devam edersiniz. Gezi olaylarıyla başlayan bir sürecin aslında ağaç olmadığı, büyük yatırımların durdurulmasına dönük bir bakış açısını gördük. 17-25 Aralık ve 15 Temmuzla devam eden büyük bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürdü, yüzde 10 küçülttü" dedi.

"Tespit yapan değil, üreten bir şehiriz"

Gaziantep'in serhat bir şehir olduğunu aktaran Şahin, "Biz sigortayız, bölgenin barajıyız, riskleri ve fırsatları çok önemli olan serhat ilinde 7 yıldan beri 500 bin mülteciyi kucakladık, bu durumdan en az zararla kurtulmaya çalıştık. Dibimizde savaş olasına rağmen bin 500 fabrika kurduk. Sanayici asla çarklarını durdurmadı. Gaziantep modeli oluşturduk, bu süreçte sağlam durmamız ve geçmişimize yakışır bir şekilde yaşamamız lazım. Bizi Gazi yapan, 11 ay zerdali çekirdeğinden ekmek yapan bir geçmişimizdir. Buradaki en büyük tehlike; manşetler üzerinden yanlış kanaatler oluşturulmasıdır. Şehrin üzerinden farklı bir itibarsızlaştırma algısı üzerinden ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Esnafın ve sanayicinin sorunu bizim sorunumuzdur. Sürekli tespit yapan bir şehir değil üreten bir şehir olarak, ticaret ve sanayi odası başkanlarının oluşturduğu dosyayı hızla bir biçimde sanayi bakanımıza götüreceğiz. Malımızla, canımızla sınanan bir dünyadayız. Bu durumdan en çok etkilenin de biziz. Meclis olarak üzerimizde 2 milyonun büyük bir sorumluluğu var, yarın bir kardeşimiz evine ekmek götüremezse bunun hesabı bize sorulacaktır. O yüzden ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden bu olumsuz süreç karşısında, diklenmeden dik durmamız gerekiyor, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu durumdan güçlenerek çıkacağız, kazanacağız. Aklımızı kullanarak süreci yönetmemiz gerekiyor. Mali disiplinin sağlandığı, şeffaf yönetim tarzıyla toplumun yaşam kalitesini aşağıya çekmeden meclise düşen görevi yapmak durumundayız. Şehrin pahalılığıyla ilgili olarak Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı bünyesinde bir komisyon oluşturuldu, çalışmalar eğitim ve denetim üzerinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak konut kiralarının yükselmesi sonucunda arz talep dengesini kurmak için Türkiye'nin en büyük toplu konut projesini yapıyoruz. Bu meclis üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır, hep birlikte, bu olumsuz dönemi atlatacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 66 gündem maddesi görüşüldü, 10 madde teklif karar olarak kabul edilirken, 56 madde ise ilgili komisyonlara gönderildi. Meclis, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 15.00'da toplanmak üzere dağıldı. - GAZİANTEP