Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sokak hayvanlarına yem bıraktı - Haberler
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sokak hayvanlarına yem bıraktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sokak hayvanlarına yem bıraktı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'ndaki çalışmaları inceleyen Şahin, bir süre ekiplerin çalışmalarını takip etti.

İncelemelerinin ardından yol kenarındaki sokak hayvanlarını gören Şahin, aracını durdurarak yemleme yaptı.

Şahin, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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