Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Oyunu Kullandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyunu kullandı.

Aslı Alevli İlkokulu'na gelerek oyunu kullanan Şahin, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugün sözün de kararın da milletin olduğunu belirten Şahin, "Milletimiz ne söylüyorsa başımız gözümüz üstüne diyoruz. Demokrasilerde en önemli şey sandıktır. Biz inşallah güven ve istikrarın devamı noktasında güçlü bir destek bekliyoruz." dedi.

Şahin, cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi olmasını hedeflediklerini dile getirerek, yeni sistemle Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.