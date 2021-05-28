Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fransa'da temaslarda bulundu
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fransa'da temaslarda bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fransa'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'nun daveti kapsamında gittiği Fransa'da bir dizi temaslarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'nun daveti kapsamında gittiği Fransa'da bir dizi temaslarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den ilk davet edilen belediye başkanı olan Şahin, Paris'te Gaziantep'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Zeugma Antik Kenti, kasteller, livaslar, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin kalıcı listeye alınması ve UNESCO'nun eğitim projelerine Gaziantep'in de katılım sağlaması için UNESCO Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile görüştü.

Daha sonra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner ile de bir araya gelen Şahin, sürdürdüğü ziyaretler doğrultusunda OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile bir araya geldi.

Fransız gazetecilerle buluşan Şahin, OECD'nin Türkiye'nin yıllardır içerisinde bulunduğu bütün dünyanın temsil edildiği çok önemli bir çatı kuruluş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İçeriğine baktığınız zaman ekonomi başta olmak üzere kapsayıcılık, yenicilik gibi çok önemli projeleri hayata geçiriyor. 2016 yılında OECD çatısı altında inisiyatif oluşturuldu. Çünkü artık kalkınma ve demokrasi yerelden başlıyor. Şampiyon başkanlık inisiyatifi, Paris Belediye Başkanlığının yönetiminde çalışmaya başladı. İlk kez bu inisiyatifin içerisinde bulunma durumumla birlikte Türkiye'de de bir ilk yaşandı. Gaziantep şehrinin bu inisiyatifin içerisinde olmasıyla ilgili davet aldık. Bugün, siz basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra ilk toplantımıza katılacağız, çalışmalarımıza başlayacağız."

Türkiye'nin Akdeniz ve Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Şahin, farklılıkların zenginlik olarak görülüp ortaklığın artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Şahin, "Ortaklıklar noktasında gerçekleştirilebilecek en önemli konulardan birisi kültürdür. Özellikle bizim UNESCO'nun geçici listesinde 5 antik kentimiz var. Müzeler şehriyiz. Gastronomide de dünyanın lezzet başkentiyiz. Paris'le birlikte çok önemli iş birliklerimiz olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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