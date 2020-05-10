Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, doğum yapan şehit eşini ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın doğum yapan eşi Seyhan Günay'ı ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın doğum yapan eşi Seyhan Günay'ı ziyaret etti.

Başkan Şahin ve beraberindekilerin, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyetini dile getiren şehit eşi Seyhan Günay, kendisini yalnız hissetmediğini söyledi.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan dolayı kızına bu ismi koyduğunu belirten Günay, "Kız ismi düşünememiştik. Erkek olsaydı Efe koyacaktık ama eşim bu harekatta şehit olunca Bahar koydum. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de her zaman Seyhan Günay'ın yanında olduklarını ifade ederek, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bahar isminin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Şahin, "İnşallah hayırlı bir evlat olur. Rabbim sizi cennette buluştursun. Şehidimizin şefaatini nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Veysel Günay, eşi 6 aylık hamileyken 28 Şubat 2020'de İdlib'de şehit olmuştu.

Kaynak: AA