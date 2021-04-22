Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den ormanlık alanların imara açıldığına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den ormanlık alanların imara açıldığına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den ormanlık alanların imara açıldığına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki ormanlık alanının imara açıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki ormanlık alanının imara açıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şahin, Meclis Salonu'nda düzenlenen Gaziantep'te Su Sorunu Raporu Sunumu'nda yaptığı konuşmada, daha öncesinde askeri arazi olan ve protokolle aldıkları ormanlık arazi ile ilgili farklı algıların oluşturulduğunu söyledi.

Söz konusu araziye dünyanın en büyük kent ormanlarından Central Park'tan daha büyük kent ormanı yapmayı planladıklarını anlatan Şahin, "Dünyanın en büyük kent ormanını yapıyoruz. Bu konuda da öncü ve liderlik yapmış olacağız. Dünyanın en büyüğü Central Park değil, Gaziantep'te olacak şekilde planlamayı yapıyoruz." dedi.

Şahin, askeri alanın 50 yıllık olduğunu ve buradaki binaların da eskidiği bilgisini paylaştı.

Belediye olarak kentte önemli ağaçlandırma çalışmalarına imza attıklarına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bir ağacın bile kesilmesine müsaade edemeyiz. En büyük hayalimiz dünyanın en büyük millet bahçesini açarak halka kazandırmak. Şehir adına önemli bir iş yaparken yalan yanlış, toplumun kafasının karıştırılmasını kabul edemiyorum. Kabul edemediğimiz başka bir konu daha var. Normal bir vatandaş gelip itiraz etse oturup anlatırız. Bunu yapanlar eğitimli, yönetimde olan ve işi bilen adamlar. Ormanın resmini koyup da arkasına 'İmara açılan yer' demesini ben bu meclisin takdirine bırakıyorum, halkımızın da vicdanına bırakıyorum."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise konunun fotoğrafta yansıtılmak istenenden farklı olduğunu ve ağaçlık alanların imara açılmaması için protokol imzaladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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