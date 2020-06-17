Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den maske takan çocuklara bisiklet Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan çocuklara bisiklet hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan çocuklara bisiklet hediye etti.

Büyükşehir Belediyesiden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, maske takan ve hijyen kurallarına uyan 7 çocuğu bisikletle ödüllendirdi.

Pandemi döneminde vatandaşları kuralar konusunda bilgilendiren Şahin, tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Ayrıca Şahin, çocuklara bisikletin yanı sıra tişört ve termos bardak da hediye etti.

Kaynak: AA