Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den maske takan çocuklara bisiklet
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan çocuklara bisiklet hediye etti.
17.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:17
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takan çocuklara bisiklet hediye etti.
Büyükşehir Belediyesiden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, maske takan ve hijyen kurallarına uyan 7 çocuğu bisikletle ödüllendirdi.
Pandemi döneminde vatandaşları kuralar konusunda bilgilendiren Şahin, tedbirlerin önemine dikkati çekti.
Ayrıca Şahin, çocuklara bisikletin yanı sıra tişört ve termos bardak da hediye etti.
Kaynak: AA