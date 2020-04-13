Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den çağrı hattında güldüren diyalog
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Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den çağrı hattında güldüren diyalog

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşların taleplerinin alındığı çağrı hattından yanıt verdiği bir vatandaşın kendisini tanıması üzerine, "Kimliğimi söylemedim ama 'R' harfini söyleyemememden hemen anlıyorlar.

13.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:34
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den çağrı hattında güldüren diyalog

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşların taleplerinin alındığı çağrı hattından yanıt verdiği bir vatandaşın kendisini tanıması üzerine, "Kimliğimi söylemedim ama 'R' harfini söyleyemememden hemen anlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Şahin, 153 Çağrı Merkezini ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yoğun bir mesai gösteren personelle bir araya geldi.

Çalışanların talep ve sorunlarını dinleyen Şahin, daha sonra gelen bazı çağrılara da yanıt verdi.

İsminin "Yusuf" olduğu öğrenilen vatandaşın taleplerini dinlemeye başlayan Şahin, görüşme sırasında kendisini tanıtınca, telefondaki kişi "Sizi tanıdım başkanım" diye yanıt verdi.

Fatma Şahin de buna karşılık olarak "R'lerden mi anladın? Bu R'ler hep beni açık ediyor." diye yanıt verince merkezde gülüşmeler yaşandı.

Fatma Şahin, bu yaşananları ise sosyal medya hesaplarından, "Çağrı merkezimiz var. Oradaki arkadaşlarımızın mesaileri koronavirüs günlerinde iyice arttı. Ziyaretlerine gittim. Sohbet ettik biraz.

Biraz olsun yüklerini almak için birkaç çağrıya da cevap verdim. Kimliğimi söylemedim ama "R" harfini söyleyemememden hemen anlıyorlar." ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

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