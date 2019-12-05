Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:32
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın

Büyükşehir Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları makamında tek tek inceledi.

Fatma Şahin, kategorisinde 'ın Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin şefkatini gösteren "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", sporda ise 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını kutluyorum. Yüreklerine, gözlerine ve ellerine sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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