Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Şahin, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Şahin'e bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Şahin'e AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümlerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA