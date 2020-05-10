Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin annesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyadan canlı olarak gerçekleştirdiği kutlama yayını sırasında, annesini anlatırken ağladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyadan canlı olarak gerçekleştirdiği kutlama yayını sırasında, annesini anlatırken ağladı.

Şahin, Anneler Günü'nü kutlamak için sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, anneliğin önemine işaret etti.

Konuşması sırasında annesini anlatmaya başlayan Şahin, şunları kaydetti:

"Annelik aslında ilk öğretmenlik. Canınız yandığında sığınacağınız kucak. Dolayısıyla çok özel. Ben annemden neler öğrendim onları size anlatayım. Size önce annemi anlatayım. Çok küçük yaşta hem öksüz hem de yetim kaldı. Annelik sevgisini bizim üzerimizde çok güzel bir şekilde uyguladı. Çok sevgi dolu bir yuvada büyüdüm. O bize sevmeyi, her şartta güzel işler yapmayı öğretti. Kendisini ninesi büyütmüştü. Annemden yaşlılara hürmeti öğrendim. Kayınvalideye, kayınpedere bir evlat olunabileceğini öğrendim. Annem bana sevmeyi öğretti."

Bu sırada gözyaşlarını tutamayarak, "Çok özel duygular içerisindeyim." diyen Şahin, "Annem benim ilk öğretmenimdi. Annem bana cömertliği, verdiğin zaman azalmadığını öğretti. Annem bana yemek yaptığında tüm komşulara dağıtmayı öğretti. Böylelikle yemeğin azalmayıp çoğaldığını öğretti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA