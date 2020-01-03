Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin çocuklarla buluştu

03.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Merkez Çocuk Kütüphanesi'nin kuruluşun 3'üncü yılı kapsamında çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyan Merkez Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklara okuma kültürü aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Çocuklara masal kitabı okuyan ve onlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, kitap okumanın gelecek planlamasında önemli olduğuna dikkati çekti.

Çocuk kütüphanesinin de bu bakımdan çok önemli olduğunu kaydeden Şahin, "Siz çocukları olabildiğince erken kitaplarla tanıştırmamız gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığını erkenden kazanmanız gelecekte sizin için büyük bir şans olacaktır. Bizim de sizin okuma alışkanlığınızı sürdürebilmeniz için uygun ortamlar sağlamamız en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Kütüphanedeki kitaplar ve etkinlikler hakkında da bilgi veren Şahin, şöyle devam etti:

"Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi Projesi'ni hayata geçirmemizle birlikte 400 bin kişi kitap okudu. 100 bin kitabımız oldu. Şu anda da 20 bin kayıtlı üyemiz mevcut. Çocuklarımız, sürekli kütüphaneden faydalanarak kitap okuyor, erişemediği kitabı kütüphanemizden temin ediyor. Şehirde 3 çocuk kütüphanemiz var. Şehrin her noktasındayız. Ulaşılabilirliği çok önemsiyoruz. 3 yılın sonunda 400 bin çocuğa ulaşmamız aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtlıyor. Çocuk dostu, kadın dostu bir kenti inşa etmek için elimizden gelen gayreti göstermeye ve kütüphanelerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA